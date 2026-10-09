أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ضغوط أميركية وأوروبية لتشديد الحصار المالي على حزب الله... وملف "القرض الحسن" في الواجهة (الشرق الأوسط)

صحف اليوم
2026-10-08 | 23:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ضغوط أميركية وأوروبية لتشديد الحصار المالي على حزب الله... وملف &quot;القرض الحسن&quot; في الواجهة (الشرق الأوسط)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ضغوط أميركية وأوروبية لتشديد الحصار المالي على حزب الله... وملف "القرض الحسن" في الواجهة (الشرق الأوسط)

ترتفع وتيرة الضغوط الأميركية والأوروبية الرامية إلى تشديد الحصار على قنوات تمويل «حزب الله» ومؤسساته، والمعززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرّع والمخاوف من نشوء إشكاليات داخلية.

 

وأكد مسؤول معني تواصلت معه صحيفة "الشرق الأوسط" أن حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، وفي مقدمها حسم ملف جمعية "القرض الحسن" أو أي مؤسسات بديلة، وتشديد الرقابة وآليات التتبع للتدفقات النقدية عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، والمواكبة الفعالة لإجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات "المشبوهة" الواردة عبر شركات صرافة أو تحويل أموال. 

 

وأوضح أن ذلك فضلاً عن الالتزام الصارم بقوائم العقوبات الدولية بحق شخاص وشركات، والحؤول دون تمكينهم من تدوير الأموال عبر انشطة تجارية أو عقارية أو سواها.

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

أميركية

وأوروبية

لتشديد

الحصار

المالي

الله...

"القرض

الحسن"

الواجهة

(الشرق

الأوسط)

LBCI التالي
"الجمهورية": مفاوضات تامبا بلا موعد رسمي... وطرح لتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية
أسرار الصحف 9-10-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-08

بريطانيا تفرض عقوبات على "القرض الحسن" التابع لحزب الله

LBCI
صحف اليوم
2026-10-06

بري يكبح حملات "حزب الله" على سلام (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
2026-07-30

نصائح محلية ودولية لـ"حزب الله" بعدم تكرار إسناده لإيران (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
2026-08-01

سفارات أميركية تحثّ مواطنيها على "التفكير في مغادرة" الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:07

"الجمهورية": مفاوضات تامبا بلا موعد رسمي... وطرح لتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 9-10-2026

LBCI
صحف اليوم
2026-10-08

دبلوماسي أممي رفيع لـ"الجمهورية": الوضع في جنوب لبنان لا يزال خطِرًا… وإسرائيل لم تقدّم ما يدفع مسار التفاوض إلى الأمام

LBCI
صحف اليوم
2026-10-07

مصدر سياسي رفيع لـ"الأخبار": حملة جديدة على قيادة الجيش تتقاطع مع الطرح الأميركي بشأن سلاح حزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-10-08

طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-30

هيئة المطارات الإسرائيلية تقول إنها لا تخطط لإجراء تحقيق في حادث تحطم طائرة فلاي دبي

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-22

مصادر للـLBCI: قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن... والأخيرة تتولى التواصل مع تل أبيب

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-01

"المشي على الملح" يجتاح تيك توك لتحسين النوم… هل ينجح فعلاً؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

سلامة ونظيره السوري يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

كالاس تروي للـLBCI تفاصيل المهمة الأوروبية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

نتنياهو في محاولات رفع حظوظ النجاح الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد

LBCI
عالم الطبخ
13:50

تجربة إيطالية فاخرة: كانيلوني البطاطا بحشوة البورشيني على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سرطان الثدي... حرب لا تعرف العمر !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان واقتصاد المستقبل... التكنولوجيا بوابة الفرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الحكومة تصارح اللبنانيين: الأزمة بالأرقام والحلول على الطاولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:55

مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥

LBCI
حال الطقس
01:51

طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 9-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟

LBCI
آخر الأخبار
13:04

مصادر مقربة من حزب الله للـLBCI: الإعلان عن مشروع المساعدات المالية التي ارسلت من ايران الى حزب الله وتفاصيله سيتم خلال مؤتمر صحافي يعقده رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش خلال أيام قريبة

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد

LBCI
خبر عاجل
03:42

الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More