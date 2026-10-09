ضغوط أميركية وأوروبية لتشديد الحصار المالي على حزب الله... وملف "القرض الحسن" في الواجهة (الشرق الأوسط)

ترتفع وتيرة الضغوط الأميركية والأوروبية الرامية إلى تشديد الحصار على قنوات تمويل «حزب الله» ومؤسساته، والمعززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرّع والمخاوف من نشوء إشكاليات داخلية.

وأكد مسؤول معني تواصلت معه صحيفة "الشرق الأوسط" أن حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، وفي مقدمها حسم ملف جمعية "القرض الحسن" أو أي مؤسسات بديلة، وتشديد الرقابة وآليات التتبع للتدفقات النقدية عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، والمواكبة الفعالة لإجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات "المشبوهة" الواردة عبر شركات صرافة أو تحويل أموال.

وأوضح أن ذلك فضلاً عن الالتزام الصارم بقوائم العقوبات الدولية بحق شخاص وشركات، والحؤول دون تمكينهم من تدوير الأموال عبر انشطة تجارية أو عقارية أو سواها.