"خلية" حزب الله شمالاً… تمزيق أوراق وتفاصيل (الشرق)

أفادت معلومات متوافرة بأنّ الهواتف الخليوية التابعة لخمسة عناصر تابعين للحزب في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءي البترون وبشرّي، لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم.

وأفادت بأنّ فور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.

وكشفت مصادر امنيه لصحيفة “الشرق” عن أنّ "الشبان سارعوا، عند وصول الدورية، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها.

وأشارت إلى أنّه "لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق".