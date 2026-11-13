مقترح أميركي-فرنسي لما بعد "اليونيفيل"… تجديد جزئي مقابل خطوات بشأن سلاح "حزب الله"؟ (النهار)

يترقّب لبنان زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، مطلع الأسبوع المقبل للوقوف منه على الاتجاهات الأميركية حول مرحلة ما بعد اليونيفيل.

وأفادت مصادر رسمية صحيفة "النهار" بأن لبنان ينتظر ما سيبلغه الديبلوماسي الأميركي بخصوص البديل من "اليونيفيل" التي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول، وأن هناك صيغة ما ربما يصار إلى طرحها تتعلق بالتجديد لعديد من "اليونيفيل" مقابل خطوات محدّدة يفترض أن يعلنها لبنان، وتتعلق بسلاح "حزب الله".

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث أميركي فرنسي، وأن فرنسا أجرت جولة جس نبض مع القوى السياسية المعنية بالجنوب حيال البديل من "اليونيفيل"، ولكن شيئاً لم يتبلور بعد، ولو أن الأسابيع المقبلة مرشّحة لبته.