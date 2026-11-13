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الشرق الأوسط: غموض يحيط بمهمة القوة التي ستخلف "اليونيفيل"... وصعوبة تحويل اتفاق الإطار إلى قرار دولي

صحف اليوم
2026-11-13 | 00:07
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الشرق الأوسط: غموض يحيط بمهمة القوة التي ستخلف &quot;اليونيفيل&quot;... وصعوبة تحويل اتفاق الإطار إلى قرار دولي
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الشرق الأوسط: غموض يحيط بمهمة القوة التي ستخلف "اليونيفيل"... وصعوبة تحويل اتفاق الإطار إلى قرار دولي

وصف مصدر دبلوماسي الوضع في لبنان بأنه "معقّد"، مشيراً إلى "أننا نمرّ بمرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701، حين كان هناك واقع ميداني وسياسي جديد أُريدَ الحفاظ عليه وتثبيته". 

 

وأوضح المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "اليوم، لا يزال الغموض يحيط بطبيعة المهمة التي يمكن أن تضطلع بها أي قوة دولية أو أمنية جديدة تحلّ مكان (اليونيفيل)، لا سيما لجهة صلاحياتها وتركيبتها وآلية عملها". 

 

وقال إن "اتفاق الإطار هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن بالتالي إلزام المجتمع الدولي به أو افتراض تبنّيه تلقائياً. كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً، في ظل احتمال اصطدامه باعتراضات من بعض الدول الأعضاء".

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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صحف اليوم

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