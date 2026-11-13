رأت مصادر سياسية أن الدخول التركي إلى الساحة اللبنانية يمكن أن تكون له ركائز أساسية، أبرزها التوازن الديبلوماسي لجهة توظيف شبكة علاقات تركيا المتشعبة، بوصفها عضواً في حلف «الناتو»، وقوة إقليمية ذات قنوات مفتوحة مع واشنطن وموسكو والعواصم العربية، لتخفيف حدة الضغوط الدولية عن لبنان ومنع انزلاقه نحو العزل الشامل.

وأوضحت المصادر لصحيفة ”الجمهورية“ أن زيارة بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى لبنان يمكن أن تشكّل داعماً اقتصادياً في إطار شراكة استثمارية.

وأشارت الى أن هذه التحركات تطرح تركيا كداعم إقليمي محتمل، قادر على رفد المساعي العربية والدولية بمسار موازٍ، يساعد لبنان على عبور حقل الألغام الراهن.