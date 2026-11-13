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مصادر لـ"الجمهورية": تحرّك تركي في لبنان بأبعاد دبلوماسية واقتصادية… وأنقرة كداعم إقليمي محتمل لبيروت

صحف اليوم
2026-11-13 | 00:16
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مصادر لـ&quot;الجمهورية&quot;: تحرّك تركي في لبنان بأبعاد دبلوماسية واقتصادية… وأنقرة كداعم إقليمي محتمل لبيروت
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مصادر لـ"الجمهورية": تحرّك تركي في لبنان بأبعاد دبلوماسية واقتصادية… وأنقرة كداعم إقليمي محتمل لبيروت

رأت مصادر سياسية أن الدخول التركي إلى الساحة اللبنانية يمكن أن تكون له ركائز أساسية، أبرزها التوازن الديبلوماسي لجهة توظيف شبكة علاقات تركيا المتشعبة، بوصفها عضواً في حلف «الناتو»، وقوة إقليمية ذات قنوات مفتوحة مع واشنطن وموسكو والعواصم العربية، لتخفيف حدة الضغوط الدولية عن لبنان ومنع انزلاقه نحو العزل الشامل.

 

 وأوضحت المصادر لصحيفةالجمهوريةأن زيارة بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى لبنان يمكن أن تشكّل داعماً اقتصادياً في إطار شراكة استثمارية. 

 

وأشارت الى أن هذه التحركات تطرح تركيا كداعم إقليمي محتمل، قادر على رفد المساعي العربية والدولية بمسار موازٍ، يساعد لبنان على عبور حقل الألغام الراهن

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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صحف اليوم

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