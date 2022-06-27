إليكم خضراوات تصبح مغذية أكثر إذا تم طهيها...

من الشائع أنّ الخضراوات النيئة تعدّ أفضل طريقة لإضافة المغذّيات إلى النّظام الغذائي الخاص بكم، بعيداً عن الأطعمة المصنّعة التي تؤثّر سلبيّاً على الجسم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الخضراوات قد تصبح أكثر فائدة عندما يتم طهيها وأن تناولها نيئة ربما لا ينتج عنه الكثير من الفوائد الغذائية.
فيما يلي عدد من الخضراوات التي ينصح الخبراء بتناولها بعد الطهي بحسب موقع "Times Of India".
1-
سبانخ: تعتبر السبانخ غنيّة بالمعادن والفيتامينات إلّا أنّ الجسم لا يمتصّ معظم العناصر الغذائية عند تناول السبانخ نيئة لذلك يُنصح بطهيها قبل تناولها. وتشير بعض الدراسات إلى أنه عندما يتم طهي السبانخ على البخار، فإنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
2-
الهليون: تساعد عملية طهي الهليون على تحرير العناصر الغذائية من داخل جدران خلايا الهليون مما يجعل الفيتامينات المهمة C وA وB9 وE متاحة بشكل أكثر سهولة وبكميات أكبر للامتصاص عند تناوله.
3-
الفلفل الحلو: يعدّ الفلفل الملوّن مصدراً رائعاً للكاروتينات التي تساعد في تعزيز المناعة. وعند طهي الفلفل الحلو على البخار يستطيع الجسم امتصاص مضادات الأكسدة بكميات أكبر. وينصح بعض الخبراء أيضاً بتحميص الفلفل الملون بدلاً من التبخير أو الغلي، لأنه من المرجح أن بعض الفيتامينات تتسرب إلى الماء أثناء عملية الطهي.
4-
الفاصوليا الخضراء: تحتوي الفاصوليا الخضراء على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة عند طهيها (سواء التبخير أو القلي أو التحميص في الميكروويف).