ما هي فوائد عصير التفاح؟

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عصير التفاح هو من العصائر الشهيرة والتي يشربها الناس كثيراً.فوائد هذا العصير عديدة، ما هي؟- زيادة ترطيب الجسم: يحتوي هذا العصير على كمية كبيرة من الماء، وبالتالي فيمكن أن يشربه الناس المعرضون لخطر الجفاف المتزايد.- دعم صحة القلب: يحتوي هذا العصير على مركبات نباتية قد تكون مفيدة بشكل خاص لصحة القلب.- حماية الدماغ مع التقدم بالعمر: بحسب بعض الدراسات، فيمكن أن يدعم شرب عصير التفاح وظائف الدماغ والصحة العقلية مع التقدم بالعمر، وقد يكون ذلك بسبب النشاط المضاد للأكسدة الذي يقوم به مركب البوليفينول الموجود في العصير.