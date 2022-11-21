إدارة الغذاء الأميركية توافق على إنتاج اللحوم المُصنعة في المختبرات

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الاستهلاك البشري للّحوم الاصطناعية المُطورة في المختبرات.

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LBCI News Lebanon

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية للمرة الأولى على الاستهلاك البشري للّحوم الاصطناعية، أي المُطورة في المختبرات.

وشرحت إدارة الغذاء في بيان أن شركة "UPSIDE Foods"، التي تصنّع الدجاج المزروع بالخلايا الحيوانية، ستعرض منتجاتها في السوق بمجرد أن تقوم بفحصها وزارة الزراعة الأميركية.

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وأوضحت المنظمة أنها راجعت البيانات التي قدمتها شركة UPSIDE Foods وليس هناك مزيد من الأسئلة حول استنتاج الشركة بأن منتجها آمن لتناول الطعام.

وذكر البيان أن موافقة إدارة الغذاء تنطبق فقط على منتجات الشركة المذكورة، ولكنها مستعدة للعمل مع شركات أخرى لتطوير أغذية الخلايا الحيوانية المستزرعة.

وتُشرف كلّ من وزارة الزراعة الأميركية وإدارة الغذاء والدواء على اللحوم المزروعة بالخلايا بموجب اتفاقية عام 2019 بين الوكالتين. وبالتالي، فستشرف وزارة الزراعة فقط على معالجة منتجات اللحوم المزروعة بالخلايا.

ويذكر أن ازدياد الحاجة والطلب على بدائل اللحوم المزروعة تطور مع ازدياد نسبة الوعي بارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتربية الماشية، كما قُدّم الدجاج المُنتج في المختبر للحاضرين في مؤتمر المناخ كوب-27 في مصر.