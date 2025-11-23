وصفة ستروغونوف جديدة... بالسلمون والأرز الأسود (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk طبق ستروغونوف السلمون.

وأضاف إلى الوصفة الأرز بأنواعٍ عدة منها البسمتي والأسود والمخلوط.

لتحضير الطبق على طريقة الشيف حنا شاهدوا الفيديو أدناه.