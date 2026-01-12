أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة الباستا مع فاهيتا الدجاج، السلطة المكسيكية وشوربة الدجاج.