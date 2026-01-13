الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الكبة باللبن" و"عيش السرايا" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-01-13 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الكبة باللبن&quot; و&quot;عيش السرايا&quot; على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"الكبة باللبن" و"عيش السرايا" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" وصفة الكبة باللبن وحلوى "عيش السرايا".
 
للاطلاع على طريقة التحضير، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

باللبن"

و"عيش

السرايا"

طريقة

الشيف

(فيديو)

LBCI التالي
خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة
أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:28

التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
آخر الأخبار
14:27

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط

LBCI
آخر الأخبار
14:25

ترامب: لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون تدمير قدرات إيران النووية

LBCI
آخر الأخبار
14:23

ترامب: قتلنا سليماني والبغدادي ودمرنا القدرات النووية الإيرانية من دون أخطاء ونريد أن نحافظ على هذا النسق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
13:45

خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-12

أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-11

فاهيتا الدجاج بصلصة المانغا... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-09

الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

السيسي: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

مجلس الوزراء يستكمل مناقشة قانون الفجوة المالية… إليكم آخر المستجدات

LBCI
حال الطقس
2025-12-27

لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:26

افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

صعود حاد في سندات اليوروبوندز اللبنانية... هذه هي الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

٢٠٢٥: هذا ما اُدخل إلى خزينة الدولة في هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قلق تعيشه كوبا جراء تهديدات ترامب... ورئيسها مستعد لتقديم روحه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
آخر الأخبار
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More