"الكبة باللبن" و"عيش السرايا" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" وصفة الكبة باللبن وحلوى "عيش السرايا".