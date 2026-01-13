الأخبار
خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة

عالم الطبخ
2026-01-13 | 13:45
مشاهدات عالية
خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة

قد يبدو تحضير كوب الشاي المثالي أمرًا بسيطًا، لكن خبراء يؤكدون أن خطوة شائعة يقوم بها كثيرون قد تفسد الطعم من دون أن ينتبهوا. فبحسب مختصين، هناك عادة منتشرة تجعل الشاي مرًّا وغير مستساغ، رغم أنها تُمارَس يوميًا على نطاق واسع.

وأظهر استطلاع أن 68 في المئة من البريطانيين يعتمدون طريقة وضع كيس الشاي مباشرة في الكوب، مقابل 23 في المئة يستخدمون إبريق الشاي، و9 في المئة فقط يعتمدون الشاي السائب. ونتيجة هذه الطريقة، يلجأ معظم الأشخاص إلى عصر كيس الشاي بعد النقع، وهي الخطوة التي يعتبرها الخبراء خاطئة.

وأوضحت النتائج أن عصر كيس الشاي يؤدي إلى إطلاق أحماض التانين، ما يمنح الشاي طعمًا مرًّا. والتانينات هي مركبات طبيعية موجودة في الشاي ونباتات أخرى، وتُعرف بإضفائها مذاقًا قابضًا ومرًّا، كما هو الحال في القهوة والنبيذ والشوكولاتة.

كما يُنصح بعدم عصر كيس الشاي إطلاقًا، بل رفعه بهدوء بعد ثلاث إلى خمس دقائق من النقع للحصول على طعم متوازن ولطيف.

لكن في المقابل، يشير تقرير لمجلةBBC Science Focus  إلى أن الجدل لا يزال قائمًا، إذ يرى بعض عشّاق الشاي أن عصر الكيس يزيد من مرارته، بينما يعتبر آخرون أن التانينات تتحرر أساسًا أثناء النقع، سواء عُصر الكيس أم لا.

ويبقى الأمر في النهاية مسألة ذوق شخصي، لكن الخبراء يتفقون على أن التعامل بلطف مع كيس الشاي يمنح كوبًا أكثر نعومة ومتعة.

