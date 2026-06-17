وصفة غنيّة بالبروتين والخضار… هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "بولنتا باللحم والكيل" (فيديو)

أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق البولينتا الكريمية مع اللحم والكيل والخضار، والمزيّنة بجبن البارميزان.