لفائف الدجاج والمهلّبية بعجينة العثملية على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق لفائف الدجاج المتبّلة داخل عجينة خبز طازجة، مقدّماً وصفة غنية بالنكهات ومناسبة لمختلف الأذواق. وللتحلية، حضّر مهلّبية مغطاة بعجينة العثملية المقرمشة، في مزيج يجمع بين القوام الكريمي والطعم الشرقي الأصيل.