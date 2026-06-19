"بيف كيسادياس" و"جسر اللوزية"... إليكم كيفية التحضير مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI طبقي الـ"بيف كيسادياس" و"جسر اللوزية".