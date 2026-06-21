ستيك مع البصل بالزبدة والملفوف الأحمر والتفاح على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبق الستيك مع قلية البصل بالزبدة، وقدّمه إلى جانب الملفوف الأحمر والتفاح الأحمر والبطاطا المهروسة وسلطة طازجة. وجمعت الوصفة بين النكهات الغنية والتوازن بين اللحوم والخضار، لتقدّم طبقاً متكاملاً يجمع بين الطعم الشهي والتقديم الأنيق.