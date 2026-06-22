لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

‎أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق لبن إمّو التقليدي، المحضّر باللحم الطري واللبن المطبوخ، وقدّمه إلى جانب الأرزّ بالشعيرية.



كما حضّر طبق غراتان البطاطا الشهي مع الباذنجان المشوي والبطاطا المسلوقة، والمغطّى بصلصة غنيّة بالكريما وجبنة الموزاريلا الذائبة، ليقدّم وجبة متكاملة تجمع بين النكهات الشرقية الأصيلة واللمسات العصرية.