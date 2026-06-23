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مائدة غنية بالفواكه الموسمية... سلطة بالبطيخ وتارت مالحة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-23 | 13:27
مشاهدات عالية
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مائدة غنية بالفواكه الموسمية... سلطة بالبطيخ وتارت مالحة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
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مائدة غنية بالفواكه الموسمية... سلطة بالبطيخ وتارت مالحة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة سلطة البطيخ وجبنة الفيتا وماء الورد مع تارت بالطعم المالح والحلو.
عالم الطبخ
سلطة بطيخ
مطبخ
فيتا
الشيف جوزاف منصور.
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