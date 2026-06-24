الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ريزوتو ومرق الدجاج بنكهة شرقية وقوام كريمي غني على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-24 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ريزوتو ومرق الدجاج بنكهة شرقية وقوام كريمي غني على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)
0
min
ريزوتو ومرق الدجاج بنكهة شرقية وقوام كريمي غني على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق مرق الدجاج الغنيّ بمزيج عطري مميّز من القرفة، والمسكّة، والبهار الحلو، والهال، وورق الغار.
كما حضّر ريزوتو الدجاج بالبهارات الشرقية، حيث يمتزج القوام الكريمي للريزوتو مع جبنة البارميزان والأعشاب الطازجة، ليقدّم طبقاً متكاملاً يجمع بين النكهات الدافئة والغنية والطابع الشرقي المميز.
عالم الطبخ
الدجاج
بنكهة
شرقية
وقوام
كريمي
طريقة
الشيف
(فيديو)
مائدة غنية بالفواكه الموسمية... سلطة بالبطيخ وتارت مالحة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-06-03
الدجاج والبطاطا الحلوة بلمسة الأعشاب والنبيذ الأحمر مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-03
الدجاج والبطاطا الحلوة بلمسة الأعشاب والنبيذ الأحمر مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-05-23
فتة الشاورما باللحمة… نكهة شرقية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-05-23
فتة الشاورما باللحمة… نكهة شرقية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-05-13
الفطر المحشي بنكهات متنوعة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-05-13
الفطر المحشي بنكهات متنوعة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-04-11
فتة زنكل على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-04-11
فتة زنكل على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-06-23
مائدة غنية بالفواكه الموسمية... سلطة بالبطيخ وتارت مالحة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-23
مائدة غنية بالفواكه الموسمية... سلطة بالبطيخ وتارت مالحة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-06-22
لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-22
لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-06-21
ستيك مع البصل بالزبدة والملفوف الأحمر والتفاح على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-21
ستيك مع البصل بالزبدة والملفوف الأحمر والتفاح على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-06-20
سلطة السبانخ والفيتا والدجاج مع الكريمة... طريقة سهلة وسريعة التحضير (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-20
سلطة السبانخ والفيتا والدجاج مع الكريمة... طريقة سهلة وسريعة التحضير (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:42
أردوغان: السلام في المنطقة سيتحقق رغما عن إسرائيل
أخبار دولية
12:42
أردوغان: السلام في المنطقة سيتحقق رغما عن إسرائيل
0
أخبار لبنان
08:51
سلام استقبل ريزا وقائد اليونيفيل وأكد الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب
أخبار لبنان
08:51
سلام استقبل ريزا وقائد اليونيفيل وأكد الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب
0
خبر عاجل
2026-04-08
سلام: لا دولة حقيقية إن لم تكن قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
خبر عاجل
2026-04-08
سلام: لا دولة حقيقية إن لم تكن قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
0
آخر الأخبار
2026-05-07
النائب أديب عبد المسيح بعد إعلان انضمامه إلى كتلة حزب الكتائب: لم أجد أهم من حزب الكتائب الذي يمثل الموقف السيادي الشفاف والصريح والذي لم يغيّر مبادئه يوما ودفع ثمن هذه المبادئ
آخر الأخبار
2026-05-07
النائب أديب عبد المسيح بعد إعلان انضمامه إلى كتلة حزب الكتائب: لم أجد أهم من حزب الكتائب الذي يمثل الموقف السيادي الشفاف والصريح والذي لم يغيّر مبادئه يوما ودفع ثمن هذه المبادئ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب تقلّص تفاؤلها بمفاوضات واشنطن... وتوتر بين الموقف العسكري والسياسي بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شاهدوا عودة رونالدو الى الأضواء وتعرفوا على السحر الذي أبطل مفعول انجلترا في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حملة جديدة على مخالفات الدراجات النارية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حملة جديدة على مخالفات الدراجات النارية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عرمون تجرف مخالفاتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جولة في ذاكرة صور… آثارٌ متضرّرة وتراثٌ يطلب الحماية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جولة في ذاكرة صور… آثارٌ متضرّرة وتراثٌ يطلب الحماية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة في واشنطن… هل تبدو مثمرة حتى الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة في واشنطن… هل تبدو مثمرة حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
رئيس الجمهورية يتابع حصيلة المفاوضات في واشنطن... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:14
رئيس الجمهورية يتابع حصيلة المفاوضات في واشنطن... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:14
شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته
أمن وقضاء
02:14
شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته
2
خبر عاجل
14:52
الدفاع المدني سيطر على الحريق في الدكوانة
خبر عاجل
14:52
الدفاع المدني سيطر على الحريق في الدكوانة
3
أخبار لبنان
04:08
وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
أخبار لبنان
04:08
وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
4
أخبار دولية
03:11
أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
أخبار دولية
03:11
أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
5
أمن وقضاء
07:40
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"
أمن وقضاء
07:40
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"
6
أمن وقضاء
08:12
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
أمن وقضاء
08:12
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
7
أخبار لبنان
06:43
نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف
أخبار لبنان
06:43
نواف سلام: أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته... ولن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف
8
أخبار لبنان
01:07
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها
أخبار لبنان
01:07
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More