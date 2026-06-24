ريزوتو ومرق الدجاج بنكهة شرقية وقوام كريمي غني على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق مرق الدجاج الغنيّ بمزيج عطري مميّز من القرفة، والمسكّة، والبهار الحلو، والهال، وورق الغار.



كما حضّر ريزوتو الدجاج بالبهارات الشرقية، حيث يمتزج القوام الكريمي للريزوتو مع جبنة البارميزان والأعشاب الطازجة، ليقدّم طبقاً متكاملاً يجمع بين النكهات الدافئة والغنية والطابع الشرقي المميز.