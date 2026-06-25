طبق شنيتزل الدجاج والبطاطا ويدجز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق شنيتزل الدجاج الذهبي المقرمش المغطّى بكريمة الفطر الغنية بالفطر الطازج، الثوم المفروم، والزبدة، وقدّم إلى جانبه أصابع بطاطا الودجز المشوية والمتبّلة بزيت الزيتون، البابريكا، وبودرة الثوم.