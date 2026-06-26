في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI طبقا برازيليا بامتياز، وذلك لعشاق المنتخب البرازيلي خلال مونديال 2026، تخلل مكونات مستخدمة في المطبخ اللبناني.

واستخدم الشيف السجق واللحم والفاصولياء والأرز لإعداد الطبق المذكور.