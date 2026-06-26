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في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-26 | 10:34
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في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI طبقا برازيليا بامتياز، وذلك لعشاق المنتخب البرازيلي خلال مونديال 2026، تخلل مكونات مستخدمة في المطبخ اللبناني.
واستخدم الشيف السجق واللحم والفاصولياء والأرز لإعداد الطبق المذكور.
عالم الطبخ
طبق برازيلي
سجق
لحم
فاصولياء
أرز
الشيف فادي زغيب
Catchy Talk.
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