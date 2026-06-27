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مزيج صحي بين النكهات البحرية والخضار: القريدس بصلصة البرتقال على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-27 | 07:27
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مزيج صحي بين النكهات البحرية والخضار: القريدس بصلصة البرتقال على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)
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مزيج صحي بين النكهات البحرية والخضار: القريدس بصلصة البرتقال على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk طبق القريدس بصلصة البرتقال، وهو طبق صحي يجمع بين النكهات البحرية المنعشة ولمسة الحمضيات المميّزة. ويتميّز بغناه بالخضار، مثل البطاطا الحلوة والبروكلي، إلى جانب صلصة كريمية غنيّة محضّرة من مرق قشور الروبيان والكريمة الطازجة، ما يمنحه مذاقاً متوازناً وقواماً غنياً.
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