باييلا بالدجاج وثمار البحر... نكهات متوسطية غنيّة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الباييلا بالدجاج وثمار البحر، إلى جانب سلطة المانشيغو مع الليمون. وجمع الطبقان بين النكهات المتوسطية الغنية والمكونات الطازجة، في وصفة متوازنة تجمع بين المذاق الشهي والتقديم الأنيق.