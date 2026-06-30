السمك والدجاج على مائدة واحدة: باييلا القريدس والعثملية بالدجاج على طريقة الشيف جوزاف منصور

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق باييلا القريدس ليدمج بين الأصالة الأندلسية وثمار البحر الغنية بالنكهات العطرية إضافةً إلى خلطة متنوّعة من الخضار، وقدّم إلى جانبه الدجاج الملفوف بعجينة العثملية مع صلصة اللبنة المميّزة كمقبّلات لموازنة النكهات.