لازانيا بلمسة مبتكرة: لازانيا بولونيز بالبطاطا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق لازانيا بولونيز بالبطاطا، وهي وصفة مبتكرة استبدل فيها عجينة الباستا التقليدية بشرائح رقيقة من البطاطا، ليتناغم قوامها المشوي مع لحم البولونيز الغني والصلصات المميّزة.