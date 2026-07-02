صدور دجاج مشوية مع الخضار وسلطة جبنة الماعز... وصفة شهية من الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk وصفة صحية وشهية تجمع بين صدور الدجاج المشوية والخضار الطازجة، إلى جانب سلطة جبنة الماعز الغنية بالنكهات، مقدماً خطوات التحضير ونصائح للحصول على طبق متوازن ولذيذ يناسب مختلف المناسبات.