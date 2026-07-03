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هل تبحثون عن أفكار جديدة للطبخ؟ إليكم وصفة "بونبون" البقلاوة المقرمشة بحشوة اللحم (فيديو)

عالم الطبخ
2026-07-03 | 10:17
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هل تبحثون عن أفكار جديدة للطبخ؟ إليكم وصفة "بونبون" البقلاوة المقرمشة بحشوة اللحم (فيديو)
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هل تبحثون عن أفكار جديدة للطبخ؟ إليكم وصفة "بونبون" البقلاوة المقرمشة بحشوة اللحم (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI وصفة "بونبون" البقلاوة المقرمشة بحشوة اللحم. 

عالم الطبخ

وصفة

بونبون البقلاوة

حشوة اللحم

مطبخ

الشيف جوزاف منصور

Catchy Talk.

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