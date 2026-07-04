كباب بالكرز وسلطة الدراق المشوي والبوراتا... وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة كباب بالكرز مع الأرز وخبز التورتيلا، إلى جانب سلطة الدراق المشوي والبوراتا، مقدّماً مزيجاً من النكهات الشرقية والعصرية في طبق متكامل وشهي.