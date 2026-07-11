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قرمشة إيطالية لا تقاوم: بارميزان الدجاج بصلصة البومودورو على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)

عالم الطبخ
2026-07-11 | 11:51
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قرمشة إيطالية لا تقاوم: بارميزان الدجاج بصلصة البومودورو على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)
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قرمشة إيطالية لا تقاوم: بارميزان الدجاج بصلصة البومودورو على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Morning Talk طبق بارميزان الدجاج الإيطالي الشهير الذي يجمع بين صدور الدجاج المتبّلة، صلصة البومودورو، وجبنة الموزاريلا والبارميزان الذائبة.
 
وقدّم إلى جانبه خبز الثوم الساخن والمحمّص بالزبدة والأعشاب ليضيف متعة القرمشة الى الطبق.

عالم الطبخ

دجاج

بومودورو

جبنة

المطبخ الإيطالي

Morning Talk.

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