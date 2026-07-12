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يخنة موزات الغنم بالخضار... وصفة شهية يقدّمها الشيف حنا طويل (فيديو)

عالم الطبخ
2026-07-12 | 07:21
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يخنة موزات الغنم بالخضار... وصفة شهية يقدّمها الشيف حنا طويل (فيديو)
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يخنة موزات الغنم بالخضار... وصفة شهية يقدّمها الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل، في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk، وصفة يخنة موزات الغنم بعظامها مع الخضار، مقدّمًا طريقة تحضيرها بخطوات سهلة ونصائح تساعد على الحصول على نكهة غنية وقوام متماسك.

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