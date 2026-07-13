تشكيلة حلويات مبتكرة وسهلة: كرات تيراميسو بالقهوة وأصابع بانكيك ومربّعات بان بيردو (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk ثلاثة أطباق حلوى مبتكرة وسريعة التحضير.



وتنوّعت الأطباق بين كرات التيراميسو المغطّاة بالكاكاو والغنيّة بنكهة القهوة، أصابع البانكيك الجاهزة للتغميس بالعسل، ومربّعات البان بيردو الطريّة والمقرمشة بالزبدة والقرفة.