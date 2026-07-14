سلطة وكيك ومثلجات... الإجاص يتألق في ثلاث وصفات شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk، ثلاث وصفات مميزة يجمعها الإجاص، وهي سلطة الدجاج بالإجاص، وكيك الإجاص، ومثلجات الفانيليا والإجاص، مقدّمًا أفكارًا تجمع بين النكهات المالحة والحلوة في أطباق تناسب مختلف الأذواق.