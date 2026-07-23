كوكيت الفرنسيّ وحلوى الترايفل بالكرز... إليكم طريقة التحضير مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق "كوكيت الفرنسيّ" بالجبن البلغاري والزعتر إلى جانب حلوى الترايفل بالكرز.