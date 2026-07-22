الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-22 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
min
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبقاً شهياً من لفائف اللحمة المحشوة بالسبانخ وجبنة الريكوتا، وقدّم إلى جانبها الخضار والصلصة التي أضفت نكهة مميّزة إلى الطبق.
عالم الطبخ
اللحمة
بالسبانخ
والريكوتا...
الشيف
(فيديو)
من الشرق الأوسط إلى الهند: الفيتا بالعثملّيّة وبطاطا العكّاوي وصلصة الهريسة الهنديّة مع الشيف جوزاف منصور
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:07
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف مرتفع علي الطاهر
آخر الأخبار
14:07
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف مرتفع علي الطاهر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
0
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-07-21
من الشرق الأوسط إلى الهند: الفيتا بالعثملّيّة وبطاطا العكّاوي وصلصة الهريسة الهنديّة مع الشيف جوزاف منصور
عالم الطبخ
2026-07-21
من الشرق الأوسط إلى الهند: الفيتا بالعثملّيّة وبطاطا العكّاوي وصلصة الهريسة الهنديّة مع الشيف جوزاف منصور
0
عالم الطبخ
2026-07-20
موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-20
موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-07-18
مونغوليان بيف ونودلز اللحم... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-18
مونغوليان بيف ونودلز اللحم... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-07-16
الدجاج والبطيخ في وصفات مبتكرة... نكهات صيفية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-16
الدجاج والبطيخ في وصفات مبتكرة... نكهات صيفية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-08
استهداف جديد في تلة الخياط (فيديو)
أخبار لبنان
2026-04-08
استهداف جديد في تلة الخياط (فيديو)
0
أمن وقضاء
2026-05-22
نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا
أمن وقضاء
2026-05-22
نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا
0
أمن وقضاء
2026-06-23
بالصور - قائد الجيش ورئيس أركان الدفاع الهولندي يقومان بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث
أمن وقضاء
2026-06-23
بالصور - قائد الجيش ورئيس أركان الدفاع الهولندي يقومان بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث
0
خبر عاجل
2026-04-18
ترامب: سنساعد لبنان على إعادة البناء ولدينا شركاء جيدون هناك
خبر عاجل
2026-04-18
ترامب: سنساعد لبنان على إعادة البناء ولدينا شركاء جيدون هناك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
0
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟
0
أخبار لبنان
13:26
إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان
أخبار لبنان
13:26
إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان
0
أخبار لبنان
13:20
زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة
أخبار لبنان
13:20
زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
من واشنطن... قراءة في قمة عون – ترامب والتقارب الخليجي والملف النووي السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:13
من واشنطن... قراءة في قمة عون – ترامب والتقارب الخليجي والملف النووي السعودي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:51
القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام
أمن وقضاء
11:51
القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام
2
فنّ
10:48
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
فنّ
10:48
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
3
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
4
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
5
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
6
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
7
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
8
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More