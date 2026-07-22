لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبقاً شهياً من لفائف اللحمة المحشوة بالسبانخ وجبنة الريكوتا، وقدّم إلى جانبها الخضار والصلصة التي أضفت نكهة مميّزة إلى الطبق.