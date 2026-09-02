سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق السباغيتي بولونيز بطريقة جديدة، مضيفاً إليها دبس الرمان.