إنشيلادا باللحم وتشيز كيك بلمسة مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk"، طبق إنشيلادا باللحم، محشوًا في خبز التورتيلا مع الجبنة، في وصفة غنية بالنكهات.



كما قدّم إلى جانبه تشيز كيك مميزًا بلمسة حارّة، بالإضافة إلى سلطة منعشة، ليجمع في الحلقة بين النكهات المتنوعة والوصفات المبتكرة.