سمكة حرّة مع صلصة الطحينة…نكهة لبنانية مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk"، طبق السمكة الحرّة على الطريقة اللبنانية، مقدّمًا إياه بلمسة خاصة تجمع بين النكهات اللبنانية الأصيلة والمذاق المميز.كما حضّر إلى جانبها صلصة الطحينة الغنية، لتكتمل الوصفة بمزيج شهي من السمك والنكهات الشرقية في طبق لبناني بلمسة مبتكرة.