شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk"، طبق شاورما الدجاج، مقدّمًا إياه مع صلصة الثوم التي تُعدّ من أبرز النكهات المرافقة لهذا الطبق.



وتجمع الوصفة بين الدجاج المتبّل ونكهة الثوم الغنية، في طبق شرقي شهي وسهل التحضير.