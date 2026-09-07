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ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-09-07 | 11:48
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ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk ثلاثة أنواع من المازة اللبنانية الساخنة، مقدّمًا البطاطا الحارة، وجوانح الدجاج بصلصة البروفنسيال مع الكزبرة والحامض، إلى جانب سودة الدجاج، في تشكيلة تجمع نكهات المطبخ اللبناني المحبوبة.

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