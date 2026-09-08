قرمشة مثالية بين الملوحة والحلاوة: ويلنغتون الدجاج وكنافة بالكراميل والطحينة مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق ويلنغتون الدجاج الطريّ المغلّف بعجينة مقرمشة، وقدّم إلى جانبه كنافة ممزوجة بحلاوة الكراميل ونكهة الطحينة الأصيلة لتجربة تذوّق فريدة ومبتكرة.