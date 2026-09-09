الدجاج والمانغا مع التورتيللا... إليكم طريقة الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الدجاج مع المانغا بخبزة التورتيللا.