Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk اليومي عبر شاشة الـLBCI طبق Les Croustillons de la Mer المؤلّف من القريدس والكراب وفيليه السمك داخل عجينة مقرمشة، إلى جانب حلوة الحامض مع التوت البري.