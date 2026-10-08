تجربة إيطالية فاخرة: كانيلوني البطاطا بحشوة البورشيني على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق كانيلوني البطاطا مع حشوة فطر البورشيني الغني بالنكهات العطرية مع لمسات من الجبن والأعشاب الطازجة، ليقدّم تجربة طهي إيطالية فاخرة.