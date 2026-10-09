التفاح يضفي لمسته الفريدة: صدور الدجاج بصلصة التفاح وحلى الـMille Feuille بحشوة التفاح

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق صدور الدجاج الطرية المغمرة بصلصة غنية متوازنة من عصير التفاح والأعشاب العطرية والكريمة، إلى جانب حلى الـ Mille Feuille ذات الطبقات المقرمشة، المحشوة بالتفاح مع لمسات ساحرة من الكاراميل والقرفة والكريمة.





