كانيلوني بالقريدس وصلصة البيشاميل... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk طبق كانيلوني بالقريدس مع صلصة البيشاميل، في وصفة تجمع بين نكهة المأكولات البحرية وقوام الصلصة الكريمي، لتقدّم تجربة مميزة لعشّاق الأطباق الإيطالية.