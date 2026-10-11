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مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-11 | 15:19
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مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
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مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبق Terre et Mer الذي يمزج ببراعة بين قريدس طازج مطهو بصلصة أميركية غنية بطعم المأكولات البحرية، وشرائح لحم طرية مغطّاة بصلصة البهار الأسود ، إلى جانب بطاطا دوفينوا الكلاسيكية الغنية بالكريمة والجبنة المخبوزة.
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