الباييلا بالأرز والمأكولات البحرية… طبق إسباني غني بالنكهات مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب طبق الباييلا بالأرز والمأكولات البحرية في برنامج Morning Talk، مقدّمًا وصفة تجمع بين الأرز والمأكولات البحرية في طبق مستوحى من المطبخ الإسباني، المعروف بتنوّع نكهاته ومكوّناته.