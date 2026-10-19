وجبة متكاملة وصحية: برغل بالشعيرية مع الدجاج المشوي والسلطة وصلصة الحمص مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk البرغل المفلفل بالشعيرية مع قطع الدجاج المشوي الطري ، إلى جانب سلطة الخيار واللبن المنعشة بالنعناع والثوم، وصلصة الحمص الكريمية الغنية بطعم الطحينة وزيت الزيتون، في وجبة متكاملة تجمع بين الصحة، اللذة، وسهولة التحضير.