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وجبة متكاملة وصحية: برغل بالشعيرية مع الدجاج المشوي والسلطة وصلصة الحمص مع الشيف فادي زغيب

عالم الطبخ
2026-10-19 | 11:03
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وجبة متكاملة وصحية: برغل بالشعيرية مع الدجاج المشوي والسلطة وصلصة الحمص مع الشيف فادي زغيب
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وجبة متكاملة وصحية: برغل بالشعيرية مع الدجاج المشوي والسلطة وصلصة الحمص مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk البرغل المفلفل بالشعيرية مع قطع الدجاج المشوي الطري ، إلى جانب سلطة الخيار واللبن المنعشة بالنعناع والثوم، وصلصة الحمص الكريمية الغنية بطعم الطحينة وزيت الزيتون، في وجبة متكاملة تجمع بين الصحة، اللذة، وسهولة التحضير.

عالم الطبخ

وجبة صحية

برغل بالشعيرية

الدجاج المشوي

سلطة خيار ولبن

صلصة الحمص

الشيف فادي زغيب.

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