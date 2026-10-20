Beef Brochettes على طريقة الشيف فادي زغيب... إليكم خطوات التحضير (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk اليومي عبر شاشة الـLBCI طبق الـBeef Brochettes.