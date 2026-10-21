مزيج مبتكر بين الأسماك والدواجن: دجاج بالقريدس والسبانخ مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبقاً يجمع بين صدر الدجاج الطري، والقريدس الطازج الغني بالنكهات البحرية، وأوراق السبانخ، إلى جانب الأرزّ المطهو بعناية مع أجود التتبيلات الشرقية والعطرية المميزة.